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Aktüel Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi
Aktüel

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:44:09 -
Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen 6 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

İHH Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül, AA muhabirine, gıda, hijyen, kıyafet ve battaniyelerden oluşan 4 bin parça malzemenin, Azez'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirtti.

Bülbül, Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta halkın katliamlara ve yoksulluğa maruz bırakıldığını, saldırılarda yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadığını söyledi.

Yaşananlar nedeniyle Türkiye sınır hattına yerleşen Suriyeli ailelerin vakfın desteğiyle oluşturulan projeler sayesinde hayata tutunduğunu anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Maddi imkansızlıklardan dolayı zorluk yaşayan engellilerin hayata katılımlarının sağlanması için çalışmalarımız sürüyor. Son olarak belirlediğimiz 500 engelli ailesine gıda kolisi, hijyen paketi ve konserve et dağıtımı gerçekleştirdik. Savaş ortamında hayat herkes için zor ama engelliler için daha zor. Biz de bu insanların sosyal hayata daha fazla adapte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Bülbül, yardımların devam etmesi için hayırseverlerin desteklerini esirgememesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra yardım malzemeleri 6 tıra yüklenerek Suriye'ye gönderildi.

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