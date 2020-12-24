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Aktüel Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:29:20 -
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ahmet İ. (38) yönetimindeki 46 T 6048 plakalı ticari taksi, Türkoğlu-Narlı yolu Özbek Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer U. (45) İdaresindeki 34 KM 5978 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada yaralan sürücüler ile Harun K, Okan K. ve Yunus Y, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü kapanan yol, araçların kaldırılması sonucu yaklaşık 5 saat sonra kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

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