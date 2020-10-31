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Aktüel Kahramanmaraş'ta toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
Aktüel

Kahramanmaraş'ta toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:48:09 -
Kahramanmaraş'ta toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kuyudan su çekmek amacıyla kazı yapan baba ve oğlu kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde Mikail (50) ve oğlu Cuma Bayır (25), kendilerine ait kuyudan su çekmek amacıyla kazı çalışması yaparken toprak kayması meydana geldi.

Baba ve oğlunun toprak altında kaldığını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin toprak altından çıkardığı baba ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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