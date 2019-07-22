Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada mahalle muhtarı öldü! Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada, mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı yaşamını yitirdi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ö.B. (45) ile Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B, Kandil'e tabancayla ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Kandil'in cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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