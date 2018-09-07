THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 kişi yaraladın

Elbistan ilçesinde, alacak-verecek meselesinden çıkan ve 1 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı kavga sonrasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

07 Eylül 2018 Cuma 19:05
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 kişi yaraladın

Olay, Terminal Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru R.A. ile akrabası olan C.B. isimli işletmeci arasında, alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, C.B.’nin ardı ardına ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, R.A.’nın vücuduna isabet etti. Yaralanan polis memuru R.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.B. ise, polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay yeri güvenlik şeridi ile kapatılırken, çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Bir aracın da zarar gördüğü olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay anı ve sonrası, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, izinli olduğu öğrenilen polis memuru R.A.’nın iş yerine girişi, hemen sonrasında omzunu tutarak ara sokağa kaçışı görülüyor. Zanlı C.B.’nin daha sonra tüfekle dışarı çıktığı ve polis tarafından gözaltına alınışı da kaydedilirken, silah seslerini duyan vatandaşlar da panikle eğilerek kaçışıyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 19:05
  1. Diyarbakır
  2. kahramanmaraş
  3. elbistan
  4. silahlı kavga
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Rusya ve Esed'e sert eleştiri! Sonuçları tarif edilemez şekilde ödenecek
    1. ABD'den Rusya ve Esed'e sert eleştiri!..
    2. Esad Coşan Hoca yıllar önce..
    3. Havasız evler kanser yapıyor
    4. BM'den dünyayı korkutan açıklama:..
    5. Çiçekler ne anlama geliyor?
    6. Rafadan yumurta tüketmeyin
    7. Et diye soya eti yediriyorlar!
    8. Parisli kadın zeytinyağlı sabuna hayran
    9. Ali Erbaş: Çocuklarımıza sevgiyi,..
    10. Begonvil nasıl yetiştirilir?
    11. PKK'ya darbe üstüne darbe! Listeden..
    12. Murat Kurum: Fuel oil kaynaklı deniz..
    13. PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
    14. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    15. Borsa günü yükselişle kapattı
    16. Reflü hastasıysanız...
    17. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    18. İstanbul merkezli organize suç örgütü..
    19. Nöbetçi eczane Kadıköy
    20. Binali Yıldırım: Siyaset tek ses..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20