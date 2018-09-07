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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

07 Eylül 2018 Cuma 14:42
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda enişte ve kayın birader oldukları öğrenilen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Konfeksiyon dükkanı bulunan Kerem D. ile kardeşinin eski kocası olduğu öğrenilen Nizami A. dükkan içerisinde birbirlerine ateş etmeye başladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan Kerem D. olay yerinde hayatını kaybederken, kafasına saçma isabet eden Nizami A. ağır yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nizami A. tedavi için Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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