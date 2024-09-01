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Yerel Kahramanmaraş’ta silahlı çatışma
Yerel

Kahramanmaraş’ta silahlı çatışma

Yeniakit Publisher
2024-09-01 03:32:00 -
Kahramanmaraş’ta silahlı çatışma

Kahramanmaraş’ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir diğer silahlı çatışma ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi’nde meydana geldi. Silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. İki olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin iki olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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