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Aktüel Kahramanmaraş'ta polis 54 öğrenciyi sınava yetiştirdi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta polis 54 öğrenciyi sınava yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:19:21 -
Kahramanmaraş'ta polis 54 öğrenciyi sınava yetiştirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 54 öğrenciyi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetiştirdi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yapılan KPSS ortaöğretim oturumunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenciler için seferber oldu.

Ekipler, kimliği olmayan veya kimliğinde fotoğraf olmayan 14 öğrenciyi fotoğrafçıya ardından nüfus müdürlüğüne götürdü. Kimliğini evde unutan 6 öğrencinin de evinden kimliğini alıp sınava yetiştirdi.

Kent genelindeki cadde ve bulvarlarda öğrenciler üzerinde duyarlı bulunan polis, okulunu bulamayan ve sınava geç kalan 34 öğrenciyi ise sınav vaktinden önce okuluna gitmelerini sağladı.

Türkoğlu ilçesinden Kahramanmaraş'a gelen ve sınava 15 dakika kala kimliğini evde unuttuğu fark eden 17 yaşındaki Abdullah Azad Kılıç'ın, polisin yardımıyla fotoğrafı çekildi, nüfus dairesinde kimliği çıkartıldı, sonra da Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine son saniyelerde sınava yetiştirildi.

Onikişubat ilçesindeki 19 Mayıs Lisesine kimliksiz gelen 17 yaşındaki Melike Nur Yavuz için de seferber olan polis, fotoğrafını çektirip nüfus idaresinden kimliğini çıkartarak sınava bir dakika kala sınava girmesi gereken okula yetiştirdi.

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