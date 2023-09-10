Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
AFAD'da yer alan son dakika verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,4, Göksun ilçesinde ise 3,2 büyüklüğünde peş peşe depremler oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan son dakika verilerine göre, saat 02.57'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
Depremin derinliği ise 2,19 olarak ölçüldü.
Öte yandan saat 01.31'de de Göksun'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.