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Yaşam Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
Yaşam

Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Yeniakit Publisher
2023-09-10 03:22:00 -
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

AFAD'da yer alan son dakika verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,4, Göksun ilçesinde ise 3,2 büyüklüğünde peş peşe depremler oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan son dakika verilerine göre, saat 02.57'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Depremin derinliği ise 2,19 olarak ölçüldü.

Öte yandan saat 01.31'de de Göksun'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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