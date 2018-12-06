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Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan traktör devrildi!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, otomobille çarpışması sonucu devrilen traktörün sürücü ağır şekilde yaralandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 23:17
Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan traktör devrildi!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Termik Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi’nin kesişiminde yaşandı. Şeker fabrikasına pancar teslim ettikten sonra evine dönmek üzere Termik Caddesi’nden ilerleyen Ömer G.’nin idaresindeki 46 VF 998 plakalı traktör ile Yıldırım Beyazıt Caddesi’nden gelen Beytullah K.’nin kullandığı 68 EH 889 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, birkaç metre ilerledikten sonra yola devrildi. Olayda traktör sürücüsü Ömer G., hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanları ile traktörden çıkan sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yol trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle caddenin bir yönü trafiğe kapandı. Devrilen traktörün vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:17
  1. Kahramanmaraş
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