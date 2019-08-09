0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

09 Ağustos 2019 Cuma 16:28
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Hacı İsmail Karadoğan yönetimindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Andırın Kavşağı'nda, Aziz Demiralay (54) idaresindeki 46 F 5375 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Demiralay ile beraberindeki Can Demiralay (30), Selvi Uzun (49), Eren (40) ve Nazlı Güneysu (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:28
  1. Kahramanmaraş
  2. trafik kazası
  3. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
    1. Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    2. Burhan Kuzu'ya skandal sözler! 'Senin..
    3. İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım..
    4. İkramiyelerini alan emekliler memnun
    5. Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan..
    6. Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup..
    7. Dev projede geri sayım başladı!
    8. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    9. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    10. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    11. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    12. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    13. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    14. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    15. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    16. ERÜ Rektörü Çalış’tan Bayram Mesajı
    17. Kapanca Sokak’taki tarihi yapılar..
    18. Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi
    19. Trabzonspor Kulübü Başkanı..
    20. Tehlike saçan kavşaklara önlem..
    21. Siemens’ten yeni frekans konvertörü..
    22. Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
    23. Valilik binasında deprem tatbikatı
    24. Vali Gündüzöz’den tayini çıkan..
    25. "Beşiktaş takımında şampiyon olmak..
    26. Narenciyede 900 milyon dolar ihracat..
    27. Fanatik Yahudilerin "baskın tehdidi"..
    28. Başkan Asya, hayvan pazarını ziyaret..
    29. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ..
    30. Kartepe’de şampiyon belli olacak
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!