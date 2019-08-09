Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Hacı İsmail Karadoğan yönetimindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Andırın Kavşağı'nda, Aziz Demiralay (54) idaresindeki 46 F 5375 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Demiralay ile beraberindeki Can Demiralay (30), Selvi Uzun (49), Eren (40) ve Nazlı Güneysu (12) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.