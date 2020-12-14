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Aktüel Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:10:50 -
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A yönetimindeki 46 AD 515 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 6. kilometresinde E.U. idaresindeki 46 BG 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki E.N. ve S.K yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının adından tekrar trafiğe açıldı.

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