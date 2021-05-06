Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakallıhasanağa Mahallesinde E.Y'nin evinde uzun namlulu silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisini aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, bezle sarılı halde toprağa gömülmüş bir kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ve 60 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.