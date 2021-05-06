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Gündem Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Gündem

Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 22:59:00 -
Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakallıhasanağa Mahallesinde E.Y'nin evinde uzun namlulu silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bezle sarılı halde toprağa gömülmüş bir kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ve 60 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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