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Yerel Kahramanmaraş'ta ölümlü kaza!
Yerel

Kahramanmaraş'ta ölümlü kaza!

Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:49:00 -
Kahramanmaraş'ta ölümlü kaza!

Alınan bilgiye göre, H.D. yönetimindeki 46 S 0327 plakalı servis minibüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Dorumlar Işık Kavşağı'nda, M.Y. idaresindeki 46 ABC 050 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki D.Y, M.Y, Z.B. ve D.M.D. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ile kardeşi olduğu öğrenilen M.Y. hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

 

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