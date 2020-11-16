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Aktüel Kahramanmaraş'ta öğretmenin kitap isteğini Emniyet yerine getirdi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta öğretmenin kitap isteğini Emniyet yerine getirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:11:38 -
Kahramanmaraş'ta öğretmenin kitap isteğini Emniyet yerine getirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta öğrencileri için oluşturduğu kütüphaneye kitap talebinde bulunan öğretmenin isteğini, İl Emniyet Müdürlüğü yerine getirdi.

Göksun ilçesi Esenköy Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Sena Erbay, 14 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğüne e-posta göndererek öğrencileri için oluşturduğu kütüphaneye kitap talebinde bulundu.

Erbay, öğrencilerinin kitap okumaya çok istekli olduklarını, onlar için köy okulunda bir kütüphane oluşturulmasının önem taşıdığını belirtti.

Talebin iletildiği Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, personellerine duyuru yaparak gönüllülük esasına göre kütüphanenin zenginleştirilmesi için çalışma yaptı.

Kısa süre içerisinde emniyet personeli 300'den fazla kitapla kampanyaya destek sağladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de Milli Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen 100 temel eseri temin etti.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, öğretmen Sena Erbay'a kitapların teslimini yaptı.

Cebeloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara faydalı olabilmek için kitap talebinde bulunan öğretmenin isteğini süratle yerine getirdiklerini söyledi.

Türkçe öğretmeni Sena Erbay da ilk atandığı günden beri öğrencilerine faydalı olmak için çalıştığını belirterek, kendilerine kitap desteğinde bulunan emniyet personeline teşekkür etti.

Şu anda yeterli sayıda kitabın temin edildiğini, ancak rafların yeterli olmadığını anlatan Erbay, kütüphanenin tamamlanmasının ardından buraya bir şehidin adını vermek istediklerini kaydetti.

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