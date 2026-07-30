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Gündem Kahramanmaraş'ta nefes kesen arama: Kayıp çocuk sağ bulundu
Gündem

Kahramanmaraş'ta nefes kesen arama: Kayıp çocuk sağ bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kahramanmaraş'ta nefes kesen arama: Kayıp çocuk sağ bulundu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk, geniş çaplı arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, dün saat 12.00 sıralarında 12 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu bildirildi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri ile Kahramanmaraş Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (KADOSAK) ve gönüllüler katıldı. Bölgede dron destekli arazi taraması gerçekleştirilirken, ekipler kayıp çocuğa ulaşabilmek için koordineli şekilde çalışma yürüttü. Arama çalışmalarının sonucunda kayıp çocuk gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Olay yerinde ilk sağlık kontrolü yapılan çocuk, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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