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Aktüel

Kahramanmaraş'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:42:15 -
Kahramanmaraş'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan biri kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuyumculara sahte altın satmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı araştırmada, şüphelilerin araçla Elbistan istikametine gittiklerini tespit etti. İlçe girişinde durdurulan araçta dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K. (21), F. K. (20) ve K.G. (19) gözaltına alındı.

Araçta yapılan arama ise biri gerçek 5'i sahte 6 bileklik ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için Afşin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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