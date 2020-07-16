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Aktüel

Kahramanmaraş'ta kurban bayramı hareketliliği başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:23:49 -
Kahramanmaraş'ta kurban bayramı hareketliliği başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşların alış veriş hareketliliği başladı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan tarihi Kapalı Çarşı'daki demirci esnafları, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Mangallıklar, saç tavalar, ızgara ve şişler tezgahlarda yerini alırken kömürcüler ise hazırladıkları paketleri satışa sunmaya başladı.

Bıçakçılar Çarşısı'nda da bir yandan yeni bıçakların üretimi devam ederken diğer taraftan da vatandaşların evlerinde getirdiği bıçakların keskinleme işlemleri yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle çarşıda, Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor.

Esnaf Ökkeş Çokparlamış, Kovid-19 nedeniyle işlerden geçen yıla oranla düşüş olsa da bayram hareketliliğin olduğunu belirtti.

Hasan Tandoğru ise bayram için tedbir alıp hazırlıkları yaptıklarını, müşterileri beklediklerini söyledi.

Mangallık üretimi yapan Harun Özdemir de saç tava, şiş, ızgara gibi bayramlık hazırlıkların tamamlandığını, bayrama 15 günlük bir süre kaldığın ve satışların sürdüğünü kaydetti.

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