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Aktüel

Kahramanmaraş’ta kumarbazlara gece baskını

Kahramanmaraş’ta asayiş ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evi oyun salonuna çeviren kumarbazlara gece yarısı baskın düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:41:08 -
Kahramanmaraş’ta kumarbazlara gece baskını

Kahramanmaraş’ta asayiş ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evi oyun salonuna çeviren kumarbazlara gece yarısı baskın düzenlendi. Baskında biri uyuşturucudan aranan 6 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi üzerinde bir ikamete kumar oynandığı bilgisini alan asayiş ekipleri, gece yarısı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evi oyun salonuna çeviren biri uyuşturucudan aranan 6 kumarbaz yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’nin değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.


Yakalanan kumarbazlara yasa dışı kumar oynamak ve korona virüs (Covid-19) salgını kanunu ihlalden toplamda 22 bin 575 TL para cezası uygulandı.


Kumar oynanan ev polis ekiplerince mühürlenirken, yer sağlayıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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