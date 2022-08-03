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Aktüel Kahramanmaraş'ta kaza! Yaralılar var
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kaza! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 22:31:00 -
Kahramanmaraş'ta kaza! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde, İ.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile E.A'nın kullandığı 46 KA 068 plakalı otomobil çarpıştı.

Yabancı plakalı otomobil sürücüsü ile yanındaki H.M, T.M, E.M, E.M, ve T.K. yaralandı.

Ambulansla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışına polis ekiplerince bir süre kontrollü izin verildi.

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