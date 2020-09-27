Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'ten İstanbul'a gümrük kaçağı sigara götürüleceği bilgisini alan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, A.V. idaresindeki plakası açıklanmayan bir tırı Adana çevre yolunda durdurdu.
Tırda yapılan aramada, iplik balyaları arasına gizlenmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü A.V. ve beraberindeki M.M. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.