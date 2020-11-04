  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta iplik balyasının altında kalan şoför öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta iplik balyasının altında kalan şoför öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:45:06 -
Kahramanmaraş'ta iplik balyasının altında kalan şoför öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iplik balyasının altında kalan şoför öldü.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına iplik getiren Mustafa Uçar (61), balyaların depoya indirilmesi için tırın dorse kapağını açtı.

Bu sırada yuvarlanan balyalardan birinin altında kalarak ağır yaralanan Uçar, kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçar'ın iplik balyası altında kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Uçar'ın dorsenin kapağını açması, balyanın üzerine yuvarlanması ve bir işçinin iplik balyasını kaldırarak çevredekilerden yardım istemesi yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor
Dünya

Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığında bir değiş..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge
Yerel

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge "riskli alan" ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nin riskli alan ilan edilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay