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Aktüel

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerine hijyen kiti dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:33:44 -
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerine hijyen kiti dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC- The Danish Refugee Council) işbirliğinde kentteki ihtiyaç sahibi ailelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen kiti dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, hassas durumdaki ve geçici koruma altındaki Suriyeli aileler ile diğer ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu ile İsar Derneği Başkanı Ramazan Kibar tarafından ailelere 250 hijyen kiti teslim edildi.

Dernek başkanı Kibar, yaptığı açıklamada, Danimarka Mülteci Konseyi'nin 40 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, iki kurum arasındaki iş birliğinin ilerleyen süreçte daha da genişletileceğini ifade etti.

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