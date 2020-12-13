  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta gönüllüler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta gönüllüler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:45:47 -
Kahramanmaraş'ta gönüllüler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Umut Elleri Derneği gönüllüleri ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı.

Kahramanmaraş'ta gönüllülerden oluşan Umut Elleri Derneği, "Yeni yuvam" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Proje kapsamında, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ev ihtiyaçlarını karşılayıp gerektiğinde tadilat işlemleri gerçekleştiriliyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca köyünde 4 çocuklu bir ailenin evini onarmak için harekete geçen gönüllüler, bir hafta içerisinde evin içini ve dışını onararak aileye destek sağladı.

Dernek adına konuşan Büşra Şen, çok kısa bir zamanda gönüllülerin desteğiyle evin dış cephesini, odalarını ve eşyalarını yenileyerek, aile için evi daha yaşanılabilir bir hale getirdiklerini belirtti.

Derneklerinde gönüllülük esasına dayalı olarak, iyilik yapmak isteyen herkesin bulunduğunu ifade eden Şen, "Doluca'da kendi halinde, samimi, kazancını çocuklarının eğitimi için harcayan bir baba ile tanıştık. Bu güzel ailenin yaşadıkları evde genel olarak ciddi bir bakıma ihtiyaç vardı. Herkesin bir ucundan tuttuğu projemizin arka planında görünmeyen bir sürü güzel kalpler var." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası
Gündem

'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medyada ifşa edilmesi ile başlayan akımda şok bir gelişme yaşandı. Bir twitter kullanıcısı kadın, Gazeteci Gürkan..
Teröristin, Türk askeri hakkındaki mektubu ortaya çıktı
Gündem

Teröristin, Türk askeri hakkındaki mektubu ortaya çıktı

Bir teröristin mektubunda, "Hasta ve yaralılar kimsenin umurunda değil. Asker her tarafta. Ekmek için ateş bile yakamıyoruz" dediği ortaya ç..
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay