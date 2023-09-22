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Yerel Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi
Yerel

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-09-22 15:45:00 -
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. (39) Onikişubat ilçesinde yakalandı.

Cezaevine götürüldü

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

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