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Aktüel Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:27:33 -
Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ve metal mutfak eşyaları üretimi yapan bir fabrikanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, 20 dakikalık çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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