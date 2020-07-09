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Aktüel

Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-09 02:01:38 -
Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Körlü yönetimindeki 01 TE 825 plakalı otomobil, Andırın-Çokak yolu Kesik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak bir evin bahçesine devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartılıp Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

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