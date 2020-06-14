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Aktüel

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:32:52 -
Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir av bayisinde 3 Haziran Çarşamba günü yaşanan kezzaplı saldırı olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Gürkan K'ye (45) kezzap atan ve olay sırasında kezzaptan etkilenerek kendisi de yaralanan Fatma Ö'nün (45) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Zanlı kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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