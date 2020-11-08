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Aktüel Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptıran kadının yardımına itfaiye koştu
Aktüel

Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptıran kadının yardımına itfaiye koştu

Yeniakit Publisher
2020-11-08 00:21:47 -
Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptıran kadının yardımına itfaiye koştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadının kıyma makinesine kaptırdığı eli, itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Bahriye Durmuşoğlu, Kızılcaoba Mahallesi'ndeki evinde temizlediği kıyma makinesine elini kaptırdı.

Durmuşoğlu, komşularının çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince elini kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki sağlık görevlilerinin isteği üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, demir kesme aletleriyle kadının elini makineden kurtardı.

Buradaki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Durmuşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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