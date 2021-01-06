Kahramanmaraş'ta dernek üyeleri Kasım Süleymani posteri önünde intikam yemini etti

Kahramanmaraş'da faaliyet gösteren Şefkatli Eller Ehl-i Beyt Derneği, 3Ocak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani için bir anma töreni düzenledi. Açık alanda astıkları büyük poster önünde tek sıra olan grup, ABD tarafından öldürülen İranlı Generalin resmine asker selamı ile verdi ve "Emirlerinize hazırız komutanım" diye seslendi.

Kurban kesitleri

Esas duruş pozisyonunda yapılan tazim ve intikam içerikli açıklamanın ardından grup üyeleri kurban kesti. Aileleri ile geldikleri alanda kesilen kurbanla bir de ziyafet sofrası kuran Şefkatli Eller Ehl-i Beyt Derneği üyeleri daha sonra çocuklarının Süleymani'yi öven şiir ve neşidlerini dinledi.

Dernek üyeleri adına poster önünde konuşan yetkili, Süleymani'ye şu sözlerle seslendi:

Sana yemin ediyoruz senin intikamını alacağız

ABD öldürecek biz öleceğiz. Onlar öldürmekten usanacak biz ölmekten usanmayacağız. Çünkü şehit olmak bizim en büyük davamız. Senin yolunda hepimiz ölmeye hazırız komutanım. Sana yemin ediyoruz, senin intikamını lacağız komutanım. Sana yemin ediyoruz ki Amerika, İsrail yeryüzünden silinene kadar senin senin yolunda senin yolunda senin mücadeleni sürdüreceğiz.

Sen ölmedin

Ey Aziz komutanım. Yemin ediyoruz ki sen ölmedin komutanım. Şu an huzurumuzdasın komutanım. Bize şahitlik ediyorsun komutanım.

Emir ve görüşlerine hazırız

"Süleymani. Şefkatli Eller Yardımlaşma ve Dayanışma derneği başkanıyla, üyeleriyle, erkeğiyle, kadınıyla, çocuklarıyla, doğacak evlatlarıyla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım."

"İslam için!!"

"Ey büyük komutan, ey serdarım. Biz şahidiz ki sen bizim için, davan için, İslam için, rehberiyet için gece gündüz savaştın ve bu yolda şehit oldun. Biz şahidiz ki Kudüs'te küffara karşı sen vardın. Biz şahidiz ki Yemen'de küffara karşı sen vardın."

"Davan davamızdır"

"Biz şahidiz ki Yemen'de Afganistan'da, Sudan'da, bütün dünyada küffara karşı sen vardın. Ve yine biz şahidiz ki sen bizim rahatlığımız, bizim İslam'ı yaşamamız için gece gündüz demedin, her şeyinle mücadele ettin. Komutanım senin davan davamızdır, senin inancın inancımızdır, senin rehberin rehberimizdir komutanım."