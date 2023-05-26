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Aktüel Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 16:09:00 -
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta Ümraniye Belediyesi tarafından afetzede çocuklara bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Karacasu Konteyner Kent'te kalan ailelere mensup çocukların motivasyonunun artırılması amacıyla bisiklet dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Genel Sorumlusu Mehmet Yarıcı, gazetecilere, Türkiye'yi derinden etkileyen felaket sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için başlattıkları çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın afetzede çocuklara bisiklet sözü verdiğini hatırlatan Yarıcı, "İsmet Yıldırım başkanımızın talimatları doğrultusunda Karacasu yerleşkesinde 500 konteynerlik bir yaşam merkezi inşa etmiştik. Bugün de başkanımızın söz verdiği gibi her çocuğa bir bisiklet kampanyasında bütün etaplarımıza bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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