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Yaşam Kahramanmaraş'ta depremden 62 saat sonra bir çocuk enkazdan kurtarıldı
Yaşam

Kahramanmaraş'ta depremden 62 saat sonra bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuk depremden yaklaşık 62 saat sonra çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 20:46:00 -
Kahramanmaraş'ta depremden 62 saat sonra bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ISAK ekibi, depremden yaklaşık 62 saat sonra 8 yaşındaki Humman Elhasan'a ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan Elhasan, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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