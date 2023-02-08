Kahramanmaraş'ta depremden 62 saat sonra bir çocuk enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuk depremden yaklaşık 62 saat sonra çıkarıldı.
Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ISAK ekibi, depremden yaklaşık 62 saat sonra 8 yaşındaki Humman Elhasan'a ulaştı.
Enkazdan sağ çıkarılan Elhasan, sağlık ekiplerine teslim edildi.