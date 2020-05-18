  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?
için kalan
Aktüel

Kahramanmaraş’ta çobanlar sürüleriyle yaylaya çıktı

Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen çobanlar, sürüleriyle birlikte yayla yolculuğuna başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:13:46 -
Kahramanmaraş’ta çobanlar sürüleriyle yaylaya çıktı

Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen çobanlar, sürüleriyle birlikte yayla yolculuğuna başladı.


Yaklaşık 1 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu Kahramanmaraş’ta bin 500 çoban sürüleriyle birlikte 8 ayrı noktadan yayla yolculuğuna başladı.


İlkbaharda otlakların yeşermesiyle hayvanlarını beslemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden çobanlardan Ali Tüfekçi, “Bizim geçimimiz bunun üzerine. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt, peynir gibi ürünlerle mutlu oluyoruz. Çobanın en zevkli zamanı bugün. Şimdi artık çayır çıktı, mal doyuyor, yem sıkıntısı yok” dedi.


Kendi küçükbaş hayvanlarının yanında sürüye katılan diğer küçükbaş hayvanlarının da sorumluğunu alan çobanlar, yüksek rakımlı yaylalarda kaval sesiyle sürülerini otlatıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı