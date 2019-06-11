Kahramanmaraş’ta çilek hasadı törenle başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, dekardan 3 buçuk ton çilek elde edildiğini ve yaklaşık 10 bin 500 lira gelir sağlandığını söyledi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi Murat Çakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinin arasında yer alan çilek tarlası hasat gününde konuşan Bozkurt, Kahramanmaraş’ta resmi kayıtlara göre 2 bin 700 dönüm çilek tarlasının bulunduğunu söyledi. Çiftçilerin kaliteli tarım yaptığını elde edilen gelirin iyi olduğunu söyleyen Bozkurt, “Şu anda Kahramanmaraş’ta 2 bin 700 dönüm kayıtlı çilek arazimiz var. 1 dönüm kadar şu anda üzerinde bulunduğumuz arazidir. Üreticilerimiz modern sulama tekniklerini kullanarak, kaliteli sertifikalı fide kullanarak dekardan 3 buçuk tonun altında ürün alınmıyor. Çileklerimiz bayram öncesinde çıkmıştı ve o zaman 5 buçuk liraya kadar satılıyordu ve şuan itibariyle 3 buçuk liradan satışı yapılıyor. Dekardan ise yaklaşık 10 bin 500 lira gibi bir gelir elde ediliyor” diye konuştu.

Türkoğlu Çilek Üreticileri Birlik Başkanı ve aynı zamanda arazi sahibi Hüseyin Kaplan ise daha fazla hasat yapılması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Kaplan, “Özellikle Murat Çakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde çileğin yoğun olduğu yerler. 5’inci ayın 15’i gibi hasadımız devam eder. Haziran Ayı’nın 20’sine kadar yoğun şekilde devam eder. Daha sonra bir ay hasada ara verilir ve belirli periyodlarla hasadımız 11’inci aya kadar devam eder. Biz arazimizi örtü altına almayı planlıyoruz ve bu işlemin ardından hasadımızı 5 ay yerine 7 aya çıkaracağız. Ve daha kaliteli ve bitkiyi yormadan bir ürün çıkartmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar araziyi gezerek çilek yeme fırsatı buldu.