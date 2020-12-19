  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta aynı araçta ekiplerden kaçan kişiler yakalanınca birbirlerini tanımadı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta aynı araçta ekiplerden kaçan kişiler yakalanınca birbirlerini tanımadı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 03:33:34 -
Kahramanmaraş'ta aynı araçta ekiplerden kaçan kişiler yakalanınca birbirlerini tanımadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtakiler, yakalanınca birbirlerini tanımadıklarını iddia etti.

Sokağa çıkış kısıtlaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Merkez Dulkadiroğlu Şeyh Adil mahallesinde denetim yapan polis ekipleri, 46 BT 325 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymayan araç, yaşanan kovalamacanın ardından 19. Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler H.K. ve B.A, bölgede görevli bekçilerce ayrı sokaklarda yakalandı.

Şüphelilerin her ikisi de aracı kullananın kendileri olmadığını iddia etti. Yüzleştirilen şüpheliler, birbirlerini de tanımadıklarını savundular.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan 8 bin 200 lira, sürücüsü tespit edilemeyen araca ise "dur" ihtarına uymamaktan 420 lira ceza yazıldı.

- Aranması bulunan bağımlı kısıtlama ihlali yapıca yakalandı

Öte yandan, aynı bölgede uygulama yapan bekçiler, narkotik madde kullanmak suçundan aranması bulunan M.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan M.E'ye sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal etmesi dolayısıyla 3 bin 150 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?
Gündem

Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşl..
Türkiye gaz bulunca bir ülke daha Karadeniz'e geldi! Onlar da arayacak
Gündem

Türkiye gaz bulunca bir ülke daha Karadeniz'e geldi! Onlar da arayacak

Hollanda'dan yola çıkan sondaj gemisi "Fugro Synergy" Türkiye'nin 320 milyar metre küp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'e geldi. Geminin bölge..
Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu
Gündem

Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay