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Aktüel Kahramanmaraş'ta ahır ve arazi yangını
Aktüel

Kahramanmaraş'ta ahır ve arazi yangını

Ahır ile çevresindeki otların bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:23:54 -
Kahramanmaraş'ta ahır ve arazi yangını

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir çiftlik evindeki boş ahır ve çevresindeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avşar Mahallesi sulama kanalı bölgesinde İdris C'ye (42) ait çiftlik evinin yanında bulunan boş ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.

Hasarın meydana geldiği yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlattı.

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