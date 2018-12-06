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Kahramanmaraş'ta acı ölüm! Karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

06 Aralık 2018 Perşembe 22:22
Kahramanmaraş'ta acı ölüm! Karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 56 yaşındaki Ali Safi isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dedebaba Mahallesi Çınar Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ali Safi (56) isimli vatandaştan gün boyunca haber alamayan komşuları, eve giderek zili çaldı. Safi'nin kapıyı açmaması üzerine yakınlarına haber verildi. Eve gelip kapıyı açarak içeri giren komşuları ve yakınları, Safi'yi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Safi'nin, sobadan sızan karbonmonoksit gazına maruz kalıp zehirlendiğini belirledi.

 

Tek başına kalıyordu

Safi’nin cansız bedeni, polis olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Safi’nin, diyaliz hastası olan eşinin tedavisi için çocuklarının yanına gittiği için evde tek başına kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:22
  1. Kahramanmaraş
  2. karbonmonoksit gazı

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