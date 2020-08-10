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Aktüel

Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:26:32 -
Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta farklı hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

Onikişubat ilçesi Tekerek ile Cumhuriyet mahallerinde ev ve arabadan telefon çaldıkları tespit edilen İ.G. ile 11 suç kaydı bulunan V.K. polis ekiplerince yakalandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi'nde ise polis ekipleri, bir kişinin elindeki telefonu gasbederek kaçan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, araştırmanın ardından tespit ettikleri 30 suç kaydı olan M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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