Kahramanmaraş’ta 2 bin paket ele geçirildi

Özbek Mahallesi’nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Otomobilde bulunan kaçak sigaralara el konulurken, yabancı uyruklu R.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.