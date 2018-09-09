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Kahramanmaraş’ta 2 bin paket ele geçirildi

Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

09 Eylül 2018 Pazar 21:16
Kahramanmaraş’ta 2 bin paket ele geçirildi

Özbek Mahallesi’nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Otomobilde bulunan kaçak sigaralara el konulurken, yabancı uyruklu R.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:16
  1. kahramanmaraş
  2. kaçak sigara
  3. operasyon

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