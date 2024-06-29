Kahramanmaraş’ta 16 bin 52 deprem konutunun içme suyunu DSİ karşılıyor

Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere DSİ olarak felaketin ilk anından itibaren teknik personel ve iş makineleriyle arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olurken, depolama, sulama ve içme suyu teminine yönelik çalışmaların da aksatılmadan devam ettiğini belirtti. Deprem sonrası yapımına başlanan deprem konutlarının içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama ve proje çalışmaların da hızlı bir şekilde başlatıldığını ve halihazırda inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Balta, Kahramanmaraş’ta Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki kalıcı deprem konutlarının içme ve kullanma suyu temini çalışmalarını bitirmek için zamanla yarıştıklarını dile getirdi.

64 bin 208 kişiye saniyede 273 litre içilebilir su

Kahramanmaraş’ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 16 bin 52 deprem konutunun içme suyunun DSİ tarafından karşılandığını ifade eden Balta, çalışmalar tamamlandığında 64 bin 208 kişiye saniyede 273 litre içilebilir su temin edeceklerini kaydetti.

2024 yılı sonunda tüm konutlara içme suyunu ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Balta, Kahramanmaraş’ta devam eden proje kapsamında 19 bin 250 metre polietilen, 64 bin 910 metre çelik borulu isale hattı, 143 küçük sanat yapısı, 13 depo ve 7 terfi merkezi inşaatının yanında 19 da derin sondaj kuyusu çalışmalarının tamamlandığını vurguladı.