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Kahramanmaraş’ın sembolü Taş Köprü’de korona virüs sessizliği

Kahramanmaraş’ın tarihi yapıtlarının sembol isimlerinden biri olan ‘Taş Köprü’ (Ceyhan Köprüsü) ve çevresinde korona virüs sessizliği yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:37:42 -
Kahramanmaraş’ın sembolü Taş Köprü’de korona virüs sessizliği

Kahramanmaraş’ın tarihi yapıtlarının sembol isimlerinden biri olan ‘Taş Köprü’ (Ceyhan Köprüsü) ve çevresinde korona virüs sessizliği yaşanıyor.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da eklenince tarihi mekanlar da sessizliğe büründü.


Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde yer alan tarihi Taş Köprü’de adeta in cin top oynuyor. Köprü drone ile havadan görüntülenirken, hem manzarası hem de etrafının yeşil alanıyla hayran bırakıyor.


16’ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprünün uzunluğu 160 kilometre civarında. Moloz taş malzemesi kullanılan yapı, ihtişamlı duruşu ile günümüze kadar gelebilmiş durumda.

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