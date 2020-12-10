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Aktüel Kahramanmaraş Valisi Coşkun, vatandaşlardan Kovid-19 sürecinde misafir kabul etmemelerini istedi:
Aktüel

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, vatandaşlardan Kovid-19 sürecinde misafir kabul etmemelerini istedi:

"Bu süreçte en yakınımız dahil herkesin enfeksiyon taşıma ihtimali olduğunu unutmayalım"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:25:07 -
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, vatandaşlardan Kovid-19 sürecinde misafir kabul etmemelerini istedi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan misafir kabul etmemelerini ve başkalarını ziyarete gitmemelerini istedi.

Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, salgın sürecinin belki de en zor günlerini ve hasta sayısının en yüksek olduğu dönemleri yaşadıklarını belirtti.

"Bu süreçte en yakınımız dahil herkesin enfeksiyon taşıma ihtimalinin olduğunu unutmayalım." uyarısında bulunan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu yüzden çok zorunlu değilse yaşadığımız eve misafir kabul etmeyelim, başkalarının evine ziyarete gitmeyelim. Biliyorum geleneklerimizde eş, dost, akraba ve aile ziyaretleri vardır ancak bu ziyaretleri istemeyerek de olsa bir süre erteleyelim. Dost ve yakınlarımızın düğün, cenaze gibi sevinçli ve hüzünlü günlerinde bir süre daha yan yana olamayacağız. Tebriklerimizi de taziyelerimizi de telefonla ileteceğiz. Unutmayalım, salgınla mücadelede hiçbir tedbir tek başına yeterli değildir ancak birlikte gayret gösterilirse virüse karşı yeterli bir koruma sağlanmış olur."

Vali Coşkun, en güvenli yerin ev olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret ederek, "Haydi Kahramanmaraş, birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.


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