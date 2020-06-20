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Aktüel

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, siyam ikizlerini misafir etti

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:05:28 -
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, siyam ikizlerini misafir etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nu misafir etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Coşkun, makamında ağırladığı siyam ikizleri Tanrıkulu kardeşlerle bir süre sohbet etti.

Siyam ikizleri, Vali Coşkun'a, aldıkları eğitimler hakkında bilgi vererek, gelecek planlarını anlattı.

Vali Coşkun da kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayşe ve Sema Tanrıkulu'na eğitimleri konusunda gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Coşkun, gelecek günlerde de uygun bir zamanda kardeşlere ev ziyaretinde bulunacağını ifade etti.


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