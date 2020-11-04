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Aktüel Kahramanmaraş Valiliğinden Kovid-19 dolayısıyla "Ev ziyaretinde bulunmayın" uyarısı
Aktüel

Kahramanmaraş Valiliğinden Kovid-19 dolayısıyla "Ev ziyaretinde bulunmayın" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:09:03 -
Kahramanmaraş Valiliğinden Kovid-19 dolayısıyla "Ev ziyaretinde bulunmayın" uyarısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yapılmaması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ildeki vakaların önemli bir kısmının eş, dost, akraba ziyareti kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Salgın ortamında kesinlikle ev ziyaretlerinde bulunulmamasının kamu sağlığı ve vatandaşların sağlığı açısından önem arz ettiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına gösterilen özenin yanında bu süreçte, ev ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması salgının yayılmasının önlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın bu hususlarda, hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."

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