Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları | Onikişubat TOKİ isim listesi
Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ kura sonucu | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında tamamlandı. Başvuruların ardında kura çekimleri illere göre bir takvimle çekilmeye başladı. Kahramanmaraş TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ Kahramanmaraş sonuçları" , "TOKİ Kahramanmaraş kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Kahramanmaraş kuraları ne zaman çekildi?" , "TOKİ Kahramanmaraş sonuçları sorgula" konularını araştırıyor.
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan 100 Bin Sosyal Konut başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Başvuruların ardından kura çekimleri şubat ayının son haftası başladı. Kuralar illere göre bir takvimle çekiliyor. Kahramanmaraş TOKİ başvurusunda bulananlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. İşte, detaylar.
Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi | Onikişubat TOKİ isim listesi
TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat kuraları 4 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da çekilmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuralar internetten canlı olarak takip edilebiliyor.
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