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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Düzce Üniversitesi taban puanları 2019, Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları ve başarı sırası, Sütçü İmam Üniversitesi 2 yıllık taban puanları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları 2019, Sütçü İmam Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği taban puanı, Kahramanmaraş Üniversitesi taban puanları 2019, KSÜ taban puanları 2019, KSÜ 2 yıllık taban puanları 2019, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri, YÖK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri ÖSYM.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:34
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Düzce Üniversitesi taban puanları 2019, Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları ve başarı sırası, Sütçü İmam Üniversitesi 2 yıllık taban puanları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları 2019, Sütçü İmam Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği taban puanı, Kahramanmaraş Üniversitesi taban puanları 2019, KSÜ taban puanları 2019, KSÜ 2 yıllık taban puanları 2019, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri, YÖK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri ÖSYM.

Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. Düzce üniversitesi (DÜ) 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları... 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri YÖK atlas

Arkeoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)

(Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Biyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Biyosistem Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Coğrafya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Coğrafya(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik(Yüksekokul)

(Afşin Sağlık Yüksekokulu)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat(Arapça)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat(İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Orman Endüstrisi Mühendisliği

(Orman Fakültesi)

Orman Mühendisliği

(Orman Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Orman Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:34
  1. Düzce
  2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019
  3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölümleri
  4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları 2018 2019
  5. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası
  6. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları
  7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları
  8. maraştaki üniversiteler
  9. antep üniversitesi taban puanları
  10. eğitim fakültesi puanları
  11. kilis üniversitesi taban puanları
  12. okul öncesi öğretmenliği taban puanı
  13. kahramanmaraş ortaokul başarı sıralaması 2019
  14. Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları ve başarı sırası
  15. Sütçü İmam Üniversitesi 2 yıllık taban puanları
  16. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları 2018
  17. Sütçü İmam Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği taban puanı
  18. Kahramanmaraş Üniversitesi taban puanları 2019
  19. ksü taban puanları 2019
  20. ksü 2 yıllık taban puanları 2019

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