Kahramanmaraş Stadyumu Yükseliyor

Kahramanmaraş’ın spor altyapısını güçlendirecek en önemli yatırımlardan biri olan Kahramanmaraş Stadyumu’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte yapımı devam eden stadyumda incelemelerde bulunarak gelinen son durumu yerinde değerlendirdi. İnceleme programına AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı. Heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’den proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.



17 Bin 500 Seyirci Kapasiteli Modern Spor Tesisi

Dulkadiroğlu İstasyon Mahallesi’nde inşa edilen ve 17 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak stadyum, tamamlandığında şehrin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak. Modern mimarisi ve uluslararası standartlara uygun yapısıyla dikkat çeken tesis, yalnızca futbol müsabakalarına değil, farklı spor organizasyonları ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek nitelikte planlanıyor.

Tribünler Şekilleniyor, Çatı Montajı Devam Ediyor

İnşaat çalışmalarında önemli bir aşama geride bırakılırken, tribünleri taşıyan betonarme temel sistemlerinin yapımı tamamlandı. Bu süreçle birlikte stadyumun tribün formu büyük ölçüde ortaya çıkarken, ekipler kalan betonarme imalatlarını aralıksız sürdürüyor. Sahada eş zamanlı olarak çatı sisteminin ana taşıyıcı iskeletinin montajı da devam ediyor. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği projede, her geçen gün stadyumun fiziki görünümü daha da belirgin hale geliyor.



“Şehrimize Değer Katacak Önemli Bir Yatırım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımıza değer katacak en önemli yatırımlardan biri olan stadyumumuzda çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakanımız Vahit Kirişci ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak gelinen son durumu değerlendirdik ve yürütülen çalışmaları yerinde takip ettik. Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu modern bir spor tesisini Kahramanmaraş’ımıza kazandırıyoruz. 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuz tamamlandığında sadece futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bir tesis olmayacak; gençlerimizin sporla buluştuğu, çeşitli organizasyonların gerçekleştirildiği, şehrimizin sosyal ve sportif hayatına değer katan önemli bir yaşam alanı haline gelecek. Kahramanmaraş’ımızın yeniden inşa ve ihya sürecinde her alanda olduğu gibi spor yatırımlarına da büyük önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin en kısa sürede bu modern tesise kavuşması için ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde süreci yakından takip ediyor, çalışmaların titizlikle sürdürülmesini sağlıyoruz. İnşallah stadyumumuz tamamlandığında şehrimizin spor geleceğine uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eseri daha Kahramanmaraş’ımıza kazandırmış olacağız. Bu projenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlıklarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.