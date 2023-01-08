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Yerel Kahramanmaraş'ta müzede korkutan yangın!
Yerel

Kahramanmaraş'ta müzede korkutan yangın!

Kahramanmaraş müzesinde elektronik klima sisteminde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında tarihi eserlerin zarar görmediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 07:56:00 - 2023-01-08 08:05:52
Kahramanmaraş'ta müzede korkutan yangın!

Kahramanmaraş müzesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan Kahramanmaraş müzesinin elektronik klima sisteminde çıktı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Tarihi eserler zarar görmedi

Yangında tarihi değer taşıyan eşyaların zarar görmediği öğrenildi.

Yangın sonrası ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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