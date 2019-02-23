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Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi

Kahramanmaraş'ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen telefon üzerine vatandaşlardan müsaade isteyerek sahneden indi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:17
Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta halka seslendiği sırada koruma müdürü Muhsin Köse yanına gelerek telefonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

Bunun üzerine vatandaşlara hitaben, "Birkaç dakika müsaadenizi istiyorum" diyen Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve telefonla konuşmak üzere sahneden indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra sahneye dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi

Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep'e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor. Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Cek, cak ile konuşmuyorum bak, yaptık diyorum. İngiltere'de ne kadar Kahramanmaraşlı yaşıyor. 100 bin civarındaki Maraşlı ile ihracatçılarımız herhalde bu habere çok sevinecek. Maraşlı işadamlarımıza, girişimcilerimize yaklaşık 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:17
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  14. Muhsin Köse

YORUM YAZ

  • bilobilo40 dk önce
    arayan kim ?
  • NiyaziNiyazi57 dk önce
    "Büyük (!)" den gelen bir telefon olmalı...
  • nostaljinostalji58 dk önce
    önemli telefondur belki, Trump tan tada Putind en gelmiş olabilir yada sayı Binali Yıldırımdan?! Neden olmasın.

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