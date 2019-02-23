Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta halka seslendiği sırada koruma müdürü Muhsin Köse yanına gelerek telefonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

Bunun üzerine vatandaşlara hitaben, "Birkaç dakika müsaadenizi istiyorum" diyen Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve telefonla konuşmak üzere sahneden indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra sahneye dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi

Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep'e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor. Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Cek, cak ile konuşmuyorum bak, yaptık diyorum. İngiltere'de ne kadar Kahramanmaraşlı yaşıyor. 100 bin civarındaki Maraşlı ile ihracatçılarımız herhalde bu habere çok sevinecek. Maraşlı işadamlarımıza, girişimcilerimize yaklaşık 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.