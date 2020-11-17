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Aktüel Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Aktüel

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:00:51 -
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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